Com ajuda de vaquinha virtual, jovem de Caxias precisa de R$ 300 mil para pagar transplante 

Solidariedade 29/09/2017 | 11h26 Atualizada em

Bruno mora com a mãe, Maria Joana Vieira Caldart, 59 anos, o pai e a irmã no bairro Planalto

Bruno mora com a mãe, Maria Joana Vieira Caldart, 59 anos, o pai e a irmã no bairro Planalto Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O transplante de células-tronco é a maior esperança de tratamento para o morador de Caxias do Sul Bruno Roberto Caldart, 26 anos, que sofre com a doença de Crohn. A enfermidade provoca a inflamação do intestino, causando, entre outras consequências, perda de peso, anemia e, em alguns casos, até a retirada de parte do órgão. Porém, os custos para o procedimento e a acomodação em São Paulo, onde será realizada a intervenção, são de cerca de R$ 300 mil, valor que ultrapassa as condições financeiras da família. Por isso, o jovem resolveu criar uma arrecadação online para levantar a quantia.

Caldart descobriu a doença quando tinha 14 anos, em 2005. Desde lá, já passou por quatro cirurgias: a primeira foi em 2008, para retirada de parte do intestino. O último procedimento pelo qual o estudante de Jornalismo foi submetido ocorreu em 2011. Devido à doença, ele teve que utilizar uma bolsa de colostomia, espécie de sonda que armazena as fezes, durante três anos.

— Há uma série de sintomas, como perda de peso e muita dor — conta o jovem.

No entanto, desde o ano passado, as medicações passaram a não fazer efeito no organismo dele. O rapaz mudou o tratamento duas vezes, sem resultado. Foi então que surgiu a possibilidade realizar o transplante, durante a última internação do jovem, entre os dias 18 e 20 deste mês, em São Paulo.

Leia mais

Degradação da Rua Cristóforo Randon, em Caxias, escancara descaso social e ambiental

Morador de Caxias aguarda há mais de dois anos por cirurgia na coluna pelo SUS

— Os médicos me falaram que eu me encaixava nos padrões do transplante. Porém, pelo SUS ainda não tem, e o plano também não fornece, porque é um tratamento muito recente. Nesse procedimento, retiram as minhas próprias células-tronco, congelam, tratam e depois colocam em mim novamente — explica o rapaz que mora no bairro Planalto com os pais e a irmã.

As células-tronco, neste caso, conseguem produzir anticorpos que não atacam o intestino. A intervenção custa cerca de R$ 275 mil, segundo Caldart, que se somariam às despesas de acomodação por cerca de dois meses e mais os exames necessários antes e depois da cirurgia, totalizando R$ 300 mil.

Como ajudar

- Doações podem ser feitas por meio de “vaquinha” online, no link:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/transplante-de-celulas-tronco-e0734c50-4089-497c-90a3-200dbe15b2fb.