Blitz flagra 11 motoristas sob efeito de álcool em Caxias

Fiscalização 25/09/2017 | 09h09 Atualizada em

Duas operações em pontos diferentes da cidade flagraram 11 motoristas sob efeito de álcool, no domingo, em Caxias do Sul. As fiscalizações ocorreram no bairro Desvio Rizzo e na Perimetral Norte, entre o final da tarde e a noite.

Ao todo, a operação abordou mais de 100 veículos nos dois pontos. No bairro Desvio Rizzo, a ação iniciou às 17h e terminou às 20h. Já na Perimetral, blitz seguiu das 21h às 23h, flagrando 5 condutores sob efeito de álcool. No bairro Desvio Rizzo, seis pessoas foram notificadas por embriaguez ao volante.

Leia mais

Homem é baleado na Estação Férrea, em Caxias do Sul

Acusado de assassinar mulheres na barragem Maestra, em Caxias, vai a julgamento

Homem é preso após agredir companheira em Canela

A operação contou com o efetivo da Guarda Municipal e da Fiscalização de Trânsito, com oito viaturas e 16 servidores.