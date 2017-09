Antiga sede da Amob do bairro Cruzeiro, em Caxias, é alvo de vandalismo e preocupa moradores

Deterioração 28/09/2017 | 08h38 Atualizada em

O que era para ser um espaço de lazer para os moradores do bairro Cruzeiro se transformou em preocupação. Desocupada há quase um ano, a antiga sede da associação de moradores de bairro (Amob), junto à Praça Avelino Manoel Avrela, na Avenida Sirius, virou reduto para usuários de drogas, principalmente à noite, e tem inibido a presença das famílias.

O prédio que abrigava a Amob pertence à prefeitura e está interditado por problemas na fiação, conforme o presidente da associação, Nelson Acyoli Vieira Filho. A falta de ocupação do espaço público vem à tona justamente em um momento em que a prefeitura luta judicialmente para recuperar terrenos e imóveis de 45 Amobs. Este é um dos exemplos que evidencia a dificuldade do município de utilizar os imóveis que já tem à disposição, a exemplo do antigo prédio do INSS, no bairro São Pelegrino, e da UBS do bairro Cristo Redentor, pronta há sete meses.

Recentemente, vândalos arrancaram uma das grades das janelas e conseguiram entrar no imóvel. Do lado de fora, é possível enxergar os estragos: o forro e os fios de eletricidade foram arrancados e furtados num cenário de abandono. A sujeira se acumula entre os materiais quebrados, onde antigamente as crianças do bairro participavam de atividades no turno inverso ao da escola.

— O pessoal que vem utilizar a praça pra trazer as crianças me procura para dizer que eles (usuários de drogas) ficam aí direto. As famílias estão com medo. O nosso pedido é que a prefeitura traga a Guarda Municipal para a praça. Podiam utilizar essa salinha (do prédio) para ficar um período, por exemplo, das 18h à meia-noite, já seria uma ajuda — sugere Nelson.

A comerciante Tânia Maino, 59 anos, moradora do Cruzeiro há mais de 20 anos, também lamenta o estado de conservação da área de lazer:

— Quando foi inaugurada, a praça era um lugar muito legal. Tinha até um espaço para a gente tomar chimarrão. Eu gostava muito de fazer caminhada ali. Mas com essas drogas e agito, ficou sem condições. Está um abandono — reclama a moradora.

Para outro morador do bairro, que prefere não se identificar, a aglomeração de pessoas, principalmente no período noturno, está pesando no bolso.

— Eu sou comerciante e a drogadição na praça está me atrapalhando. As pessoas têm medo de passar por ali e vir até o meu estabelecimento — afirma.

Prefeitura planeja ocupar espaço, mas sem prazo definido

Conforme o gerente operacional da Guarda Municipal, Cristiano Marcos Vitali, o bairro Cruzeiro recebe rondas diárias, conforme a demanda de ocorrências da cidade. Segundo ele, recentemente nenhum usuário de drogas ou vândalos foram flagrados durante as passagens das viaturas. Em agosto, o presidente da Amob do bairro encaminhou um documento à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, solicitando a presença permanente dos servidores na área de lazer.

— Pelo tamanho da cidade e pela quantidade de viaturas que temos, entendemos que a Guarda não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas procuramos passar pelo menos uma vez por dia pelo bairro e consequentemente pela praça — diz Vitali.

Em relação à ocupação e melhoria do prédio, a Secretaria do Planejamento informa que a intenção é levar para lá o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Cruzeiro do Sol, que atende crianças e adolescentes no turno inverso ao da escola. Hoje, os alunos têm atividade em uma sala alugada no bairro, mas já usaram o imóvel em 2007. Não há, no entanto, previsão para a ocupação.

Amob ocupa antigo módulo da BM

Atualmente, a Amob do Cruzeiro usa o antigo módulo da Brigada Militar (BM), na Avenida Hércules. O terreno onde está o módulo é público, mas o prédio foi construído com recursos da comunidade, segundo o líder comunitário do bairro. Em entrevista à Rádio Gaúcha em fevereiro, o comandante da BM em Caxias, major Jorge Émerson Ribas, justificou que o fechamento da companhia foi motivado pela falta de efetivo. A corporação desativou a unidade no início de novembro do ano passado

O espaço abriga atividades da comunidade, como aulas de kickboxing e artesanato, que ocorrem semanalmente. O imóvel, conforme Nelson, recebeu melhorias nos últimos meses: foram adquiridos mobiliários e houve a reforma do telhado.

— A ideia é que a Amob seja utilizada pela comunidade, em aniversários de criança ou em algum coquetel, gratuitamente — comenta.