Última Fenakiwi inicia nesta quinta em Farroupilha

Com cerca de 130 expositores, gastronomia e mais de 70 shows musicais, Farroupilha promove a partir de hoje e até 6 de agosto, a 22ª Festa Nacional do Kiwi. Ao longo de três semanas, a estimativa é de que mais de 80 mil pessoas visitem o Parque Cinquentenário para participar dos 11 dias de programação, sempre de sexta a domingo.



Neste ano, a festa terá um gosto especial por se tratar da última edição do evento, que deverá ser totalmente reformulado. Embora em versão mais econômica, e com baixa oferta do kiwi, o presidente da festa, Francis Casali, afirma ter boas expectativas com a receptividade do público.

— O kiwi deixou de ser nosso ator principal, mas esperamos agradar todos os gostos musicais e culturais com atividades e artistas bastante ecléticos. Queremos deixar uma última boa impressão e proporcionar um ambiente agradável às famílias que nos visitam — afirma.

Ainda assim, ele afirma que a ideia não é simplesmente extinguir o evento e sim adaptar às condições que envolvem a realização:

— Logo após terminar essa edição vamos criar imediatamente uma comissão com representantes de diferentes esferas sociais e públicas para repensar um novo modelo de evento de grande porte que Farroupilha merece.

Os pavilhões do parque abrem às 14h de hoje. Porém, a solenidade oficial de abertura ocorre às 19h30min.

Tradição que se encerra

A Fenakiwi chegou ao fim após 26 anos de existência devido a diversos fatores, sendo o principal deles a queda de representatividade da fruta no município. A situação é resultante da perda de pomares em razão de um fungo (ceratocystis fimbriata) que causou a redução de 26% do cultivo do kiwi de 2011 até este momento, em Farroupilha, conforme dados do Emater.

A queda da produção inclusive contribuiu para a cidade perder o título de capital brasileira do kiwi, que passou a ser atribuída a Campo Belo do Sul, em Santa Catarina. Segundo o prefeito de Farroupilha, Claiton Gonçalves, o fortalecimento da uva moscatel e a diversificação do perfil econômico da cidade são elementos que podem ajudar na criação de um novo evento.

SERVIÇO

— O quê: Fenakiwi 2017

— Quando: de 20 de julho a 6 de agosto, sempre de sexta a domingo, com exceção de hoje, dia da abertura.

— Quanto: R$ 10 (R$ 5 meia-entrada e ingressos reservados).

— Estacionamento: R$ 10

