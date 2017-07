Serafina Corrêa e Vacaria registram as temperaturas mais baixas do Estado nesta quarta-feira

Clima 19/07/2017 | 09h24 Atualizada em

Serafina Corrêa teve a temperatura mais baixa do RS, com -4,5°C

Duas cidades da região amanheceram com as temperaturas mais baixas do Estado nesta quarta-feira. Conforme a Somar Meteorologia, os termômetros marcaram -4,5°C em Serafina Corrêa, enquanto Vacaria teve mínima de -4ºC. As duas cidades registraram geada intensa no início da manhã. Caxias do Sul também amanheceu com a formação de gelo sobre a vegetação, a exemplo de terça-feira.

Até as primeiras horas da manhã, pelo menos 14 municípios marcaram temperatura abaixo de 0ºC, segundo a Somar. Em Cambará do Sul os termômetros chegaram a -3,4°C e em São José dos Ausentes, -2°C. Já Bento Gonçalves marcou -2,2°C durante a madrugada.

Em São José dos Ausentes, a fina camada de gelo cobriu o campo e os termômetros registraram -2ºC Foto: Aline Ramos / Divulgação

A expectativa é que a paisagem branquinha vista nos dois últimos dias se repita em Caxias do Sul somente na quinta-feira. Amanhã, as temperaturas começam a se elevar e as chances de episódios de geada diminuem consideravelmente a partir de sexta-feira.



O tempo deve seguir firme, sem expectativa de chuva, nos próximos dias. A temperatura em Caxias do Sul não deve ultrapassar 14°C nesta quarta.







