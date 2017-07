São Francisco de Paula registra chuva congelada na manhã desta segunda-feira 

Clima 17/07/2017 | 11h24 Atualizada em

Apesar de ser esperada com ansiedade por alguns, a previsão é que a neve seja registrada apenas entre o final da tarde e o início da noite desta segunda-feira. Mas os resquícios do frio mais intenso já são sentidos em cidades da Serra. Em São Francisco de Paula, por exemplo, moradores relataram ocorrência de chuva congelada na manhã desta segunda-feira.



A precipitação teria iniciado por volta das 10h15min, conforme o Corpo de Bombeiros do município. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda não houve registro oficial de neve nas cidades do Rio Grande do Sul. O meteorologista Rogério Rezende explica que os dois fenômenos costumam confundir.



— Por enquanto não temos registro de neve no Estado. Como não temos estação em São Francisco de Paula, dependemos que as pessoas nos enviem o material. Mas geralmente as pessoas confundem a neve com a chuva congelada. E só uma avaliação de um profissional para determinar realmente o que houve — afirma.