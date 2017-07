Residência é totalmente consumida em incêndio no interior de Farroupilha

Sinistro 25/07/2017 | 20h56 Atualizada em

Um incêndio ocorrido na tarde desta segunda-feira consumiu uma residência localizada na Linha São Luiz, próximo da região conhecida como Vila Jacinto no 2º Distrito de Farroupilha. Não havia ninguém na casa no momento do ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h20min e foram necessários dois caminhões para combater as chamas, que só foram totalmente contidas após quase duas horas de trabalho. O sinistro causou a perda total dos móveis e eletrodomésticos que haviam no interior do imóvel.