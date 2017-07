Prêmio de R$ 90 milhões da Mega-Sena movimenta lotéricas de Caxias

Aposta 25/07/2017 | 18h05 Atualizada em

A imaginação voa alto diante da possibilidade de ter R$ 90 milhões na conta bancária. Tanto que a promessa de pagar esse prêmio polpudo no sorteio desta quarta do concurso 1.952 da Mega-Sena atraiu um bom público às lotéricas de Caxias do Sul na terça, movimento que deve se repetir ao longo desta quarta-feira.

Apesar de muita gente ter a percepção de que os prêmios geralmente saem para outros Estados, a sorte não passa longe de Caxias. Segundo Jorge Camatti, dono de uma agência lotérica da cidade, todos os meses alguém ganha a quadra ou a quina de concursos variados, com prêmios que variam de R$ 10 a R$ 30 mil. Outra amostra dessa sorte foi a sequência de três prêmios pagos pela LotoFácil em março de 2013, totalizando mais de R$ 3 milhões.

Nem sempre, porém, há um final feliz. No dia 30 de junho, por exemplo, um apostador de Caxias ganhou sozinho o valor de quase de R$ 3 milhões. Um técnico de manutenção se apresentou na lotérica Zebrão como o sortudo, mas diz ter jogado fora o bilhete. Até hoje, ninguém compareceu na Caixa com o canhoto milionário.

A última vez que um prêmio tão elevado como o de hoje saiu para cidade foi em maio de 2003. Na época, uma faxineira ganhou R$ 28 milhões na Mega-Sena - o equivalente hoje a R$ 62 milhões, segundo a atualização monetária do Banco Central.

— Os apostadores têm procurado bastante por conta do prêmio alto, mas não é mais como no passado, quando as filas se formavam no lado de fora. Na verdade, as apostas diminuíram porque as pessoas estão sem dinheiro — pondera Camatti.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h desta quarta. Quem é correntista da Caixa tem a opção de fazer as apostas pelo computador, tablet ou smartphone. O sorteio será realizado às 20h no Caminhão da Sorte, que está em Rio Branco (AC).

COM O PRÊMIO:

* Aplicados na poupança, os R$ 90 milhões que serão sorteados hoje na Mega-Sena renderiam R$ 500 mil por mês, o equivalente a mais de R$ 16 mil por dia. * O ganhador poderia pagar 225 cursos particulares de Medicina.

* Daria para comprar 3 mil carros populares ao preço médio de R$ 30 mil.

* Daria para ser dono de 90 apartamentos de alto padrão.

