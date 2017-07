Prefeitura de Caxias seleciona entidade para administrar UPA Zona Norte

Avanço 27/07/2017 | 17h48 Atualizada em

A prefeitura de Caxias realizou ontem a abertura dos envelopes com as propostas de administração da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Zona Norte. Duas das quatro entidades que concorriam no processo foram descartadas por não apresentarem a documentação exigida no edital.

Entre os dois concorrentes restantes, o Instituto de Gestão e Humanização (IGH) acabou sendo o pré-selecionado, embora as empresas descartadas já tenham indicado interesse em recorrer da decisão.

O critério de definição foi o menor preço. O valor apresentado foi de R$ 21,8 milhões por ano, em atuação que compreenderá a adequação da estrutura, contratação de pessoal e operação dos serviços. As demais entidades têm agora três dias úteis para entrar com recurso, e há mais três dias previstos de prazo para contrarresposta.

Somente após o trâmite legal será possível confirmar o IGH como o vencedor do processo. O Instituto, que tem sede em Salvador (BA), presta atendimento em nove cidades do país, onde administra UPAs, centros de saúde e hospitais. A expectativa da Secretaria da Saúde de Caxias é abrir a UPA em setembro.