Para avaliar reflexos da greve dos médicos em Caxias, vereadores fazem vistorias em postinhos

Um dos casos mais graves, segundo o vereador Rafael Bueno, foi registrado no postinho do Esplanada Foto: André Pormann / divulgação

Com o intuito de avaliar o reflexo da greve dos médicos do Sistema Único de Saúde (SUS), que completa três meses em julho, os vereadores Rafael Bueno (PDT) e Renato Oliveira (PCdoB), membros da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, visitaram quatro unidades básicas de saúde (UBSs) (Esplanada, Vila Ipê, Fátima Alto e Diamantino) no início da manhã de ontem. Os presidentes da União das Associações de Moradores (UAB), Valdir Walter, e da Comissão de Negociação dos Médicos, André Pormann, também participaram da vistoria. Um dos casos mais graves, segundo Bueno, foi registrado no postinho do Esplanada.

Segundo ele, haviam 10 vagas para atendimento com clínico geral e uma grande fila de espera. Durante a visita, um idoso teria passado mal devido à exposição ao tempo frio.

— Isso é desumano! Temos um prefeito que se preocupa com gastos financeiros, mas se esquece dos seres humanos, que agonizam na fila de espera das UBS's e do Postão — lamentou o parlamentar em nota divulgada.

Por meio da assessoria de imprensa, a secretaria municipal da Saúde informou que, no Esplanada, há três médicos de Estratégia de Saúde da Família (ESF), um ginecologista e um pediatra. Todos estariam trabalhando normalmente. A secretaria ainda afirmou que as filas são geradas nas UBSs porque muitas pessoas ainda procuram o postinho sem agendar consulta. As consultas são sempre agendadas, mas há reserva de parte delas para a demanda do dia, segundo a assessoria.

Para discutir os problemas da saúde de Caxias, incluindo superlotação do Pronto-Atendimento 24h (Postão) e a falta de profissionais, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente marcou uma reunião para esta terça, às 14h, na Câmara. Até o final da tarde desta segunda, a secretária da Saúde, Deysi Piovesan, não havia confirmado presença. De acordo com a sua assessoria, ela não tinha sido convidada.