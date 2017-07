Morre mulher ferida em acidente em Flores da Cunha

Trânsito 04/07/2017 | 13h07 Atualizada em

Foi sepultada na manhã desta terça-feira Joceli Fátima Cassol, 48 anos, ferida em um acidente de trânsito na noite do último sábado em Flores da Cunha. Ela estava internada no Hospital Pompéia, em Caxias do Sul, onde morreu na segunda-feira.



O acidente aconteceu por volta das 20h20min na Avenida 25 Julho, na região central da cidade. De acordo com a Brigada Militar (BM), o condutor do veículo, um homem de 41 anos, teria perdido o controle do carro e colidido contra uma árvore. Joceli seria caroneira do veículo. Além deles, havia um jovem de 23 anos no veículo. Os três ficaram feridos e foram transferidos para Caxias do Sul.



Ao verificar a situação do condutor, policiais identificaram que ele não possuía carteira de habilitação e que o veículo estava em nome de outra pessoa. O carro, um Verona vermelho, foi recolhido ao depósito do Detran.

Os nomes das outras duas vítimas não foram divulgados. Joceli foi sepultada no Cemitério Público de Caxias do Sul.



