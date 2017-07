Morre jovem que se jogou de ônibus desgovernado em São Marcos

Trânsito 12/07/2017 | 15h12 Atualizada em

Após seis dias internado no Hospital Pompéia, o jovem Bruno Pereira da Silva, 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira. Na última semana, ele e outras duas pessoas ficaram feridas após se jogarem de um ônibus em movimento no km 90 da BR-116, em São Marcos.

Bruno, que era o único que permanecia ainda hospitalizado, passou por procedimento cirúrgico, mas não apresentou melhoras e teve a morte confirmada no final da manhã desta quinta.



A mãe dele, Maria do Carmo Dias Pereira, também se feriu no acidente ao tentar escapar do veículo desgovernado. Porém, ela foi liberada ainda na última semana pelo Hospital São João Bosco, em São Marcos. A outra pessoa sofreu apenas pequenas escoriações. Uma quarta vítima pessoa também se jogou do veículo em movimento, de acordo com o Corpo de Bombeiros, porém, não teria se ferido.

No final de tarde do dia 6 de julho, o ônibus transportava trabalhadores rurais quando o motorista perdeu o controle e só conseguiu evitar de cair em uma ribanceira ao bater o veículo em uma mureta de proteção na lateral da pista. O acidente foi registrado cerca de cinco quilômetros da ponte do Rio das Antas, na divisa entre São Marcos e Campestre da Serra.

O ônibus, com placas de Vacaria, teria ficado sem freios. Foram constatadas diversas irregularidades como ausência de cintos de segurança e tacógrafo avariado e com aferição vencida, além do motorista não apresentar nenhum documento relativo ao fretamento.

Com a morte confirmada, a Polícia Civil de São Marcos deve instaurar inquérito por homicídio culposo. Foi solicitada também a perícia do veículo.