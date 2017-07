MEC arquiva processo contra o FSG, de Caxias do Sul

Educação 10/07/2017 | 16h25 Atualizada em

O Ministério da Educação revogou a medida cautelar contra o Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), de Caxias do Sul, publicada no mês passado, que colocava a instituição caxiense como uma das 27 do país investigadas pelo legislativo pernambucano por suposta oferta irregular de educação superior. A decisão, publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União (DOU), determinou o arquivamento do processo de supervisão.

Como a medida era cautelar, não chegou a afetar o funcionamento da universidade, mas provocou confusão. Segundo o Centro Universitário, em setembro do ano passado, a instituição foi notificada sobre o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Faculdades Irregulares porque estava listada a Faculdade América Latina (FAL), que foi adquirida recentemente pelo FSG. A direção do centro universitário afirma que o nome da FAL foi incluído no relatório de maneira equivocada. O número do código da faculdade estava certo, mas o relatório fazia referência a outra instituição de ensino com o mesmo nome, mas que nunca fez parte da FAL ou do FSG.

— O parecer do MEC atesta a seriedade e a importância do FSG no cenário do ensino superior nacional, também comprovada pela confiança que a instituição recebeu da comunidade caxiense e regional — comemora o reitor do FSG, Adriano Pistore.

A medida cautelar publicada no mês passado também citava outras três instituições do Estado: a Faculdade América Latina de Ijuí (FAL), a Faculdade Ecoar (FAECO) e Faculdade Santo Augusto (FAISA).