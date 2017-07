Justiça libera ao município de Caxias os R$ 65 milhões que estavam bloqueados para pagar dívida

Caso Magnabosco 06/07/2017 | 17h10 Atualizada em

A prefeitura de Caxias do Sul conseguiu reverter decisão judicial e obteve o desbloqueio de R$ 65 milhões que haviam sido sequestrados dos cofres públicos para o pagamento da dívida milionária com a família Magnabosco. Nesta quinta-feira, uma determinação do Tribunal de Justiça (TJ) suspendeu o sequestro relativo ao precatório apenas dos Magnabosco e, consequentemente, liberou esse montante a favor do município. Na mesma decisão, mais R$ 4,76 milhões, que haviam sido bloqueados para pagamentos de outros precatórios, foram colocados à disposição da Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios, ou seja, realmente sairão dos cofres públicos.Segundo despacho do desembargador e relator do processo, Gelson Rolim Stocker, a suspensão do sequestro isso não impede que ocorram futuros bloqueios na conta da prefeitura em relação à divida milionária com os Magnabosco, desde que legalmente permitidos.

Leia mais

Prefeito de Caxias vai para Brasília tratar do caso da família Magnabosco

"A cidade entraria em colapso", diz chefe de gabinete da prefeitura de Caxias sobre pagamento de indenização milionária



Para Stocker, a manutenção da indisponibilidade dos R$ 65 milhões poderia causar prejuízos diante da possibilidade de o processo se arrastar por mais tempo, visto que há uma ação tramitando desde 2010 no Superior Tribunal de Justiça (SJT), onde o município pleitei

a a retirada da condição de réu. Ou seja, no entendimento do relator, a falta dos recursos no caixa da prefeitura aumentaria ainda mais dificuldades financeiras já conhecidas. Hoje, a dívida total do município com os Magnabnosco é de R$ 343 milhões. Essa dívida surgiu por conta da invasão da área que pertencia à família, no final dos anos 1970, onde hoje é o bairro Primeiro de Maio. O município foi condenado a pagar a indenização, pois investiu na comunidade com obras de infraestrutura.

Confira as últimas notícias do Pioneiro



Na semana passada, o poder público havia obtido no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o efeito suspensivo de um recurso especial ajuizado ainda em 2016. De acordo com a procuradora-geral adjunta do município, Ana Cláudia Doleys Schittler, aquela decisão do STJ suspendeu a execução do precatório, no valor de R$ 304 milhões. A suspensão, no entendimento do ministro Herman Benjamin, é de que ainda há possibilidade de discussão sobre a quantia devida à família Magnabosco. A anulação do bloqueio dos R$ 69 milhões foi solicitada na semana passada ao presidente do Tribunal de Justiça (TJ). A expectativa de Ana Cláudia era de que o efeito suspensivo ajudasse no desbloqueio dos valores sequestrados em maio, o que se confirmou nesta quinta-feira.

A prefeitura foi procurada, mas ainda não se manifestou. Durval Balen, advogado que defende a família Magnabosco, também não se pronunciou a respeito da decisão.