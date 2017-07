Identificado morador de rua encontrado morto em Caxias do Sul

Identificação 27/07/2017 | 12h43 Atualizada em

Foi identificado como Veni Bras de Oliveira, 46 anos, o homem encontrado morto na manhã desta quinta-feira, na Rua Professor Marcos Martin no bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul. De acordo com informações da Brigada Militar (BM), por volta das 7h30min, populares acionaram a guarnição após encontrar a vítima caída nas proximidades da Casa de Pedra, na Rua Professor Marcos Martini. Veni era morador de rua.

Veni Bras de Oliveira, 46 anos, foi encontrado morto por populares Foto: Divulgação

Leia mais:

Coordenadoria de Educação de Caxias é arrombada duas vezes em menos de uma semana

Prefeitura de Caxias do Sul deve pedir que Brigada Militar devolva de R$ 20 mil de convênio

A vítima apresentava ferimentos na cabeça, a princípio, causados por pedradas. Mas, somente a perícia poderá confirmar de que forma o homem foi assassinado e se há outras lesões pelo corpo. De acordo com testemunhas, o morador de rua atuava como flanelinha no local.

As circunstâncias do homicídio serão investigadas pela Polícia Civil.