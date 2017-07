Homem morre em acidente na BR-470, em Bento Gonçalves

Trânsito 13/07/2017 | 10h13 Atualizada em





Um homem de 55 anos morreu em um acidente na BR-470, em Bento Gonçalves, na manhã desta quinta-feira. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atropelada no Km 215 da rodovia por um caminhão Ford Cargo, com placas de Garibaldi. A vítima era natural de Arroio do Meio e não teve o nome divulgado pela polícia.



Segundo a PRF, o homem é funcionário da empreiteira que realiza obras na via, e foi atropelado pelo veículo que também estava sendo utilizado nos trabalhos. No momento do atropelamento o caminhão, estaria realizando uma manobra de marcha a ré.





O homem chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Tacchini.