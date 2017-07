Entenda por que o Postão está no centro da crise da saúde em Caxias

Problemática 27/07/2017 | 09h00 Atualizada em

O Pronto-Atendimento 24 Horas (Postão) é o epicentro da crise na saúde pública de Caxias do Sul. A greve dos médicos do Sistema Único de Saúde (SUS), que já passa dos três meses e provocou até agora o cancelamento de quase 30 mil consultas, e a falta de leitos em hospitais, são problemas graves, mas apenas agravam a situação no Postão. Embora os fatos que fazem com que o serviço seja considerado péssimo sejam claros, uma solução a curto ou médio prazo parece não ser vislumbrada pelo poder público. Dificuldades na gestão e falta de verba travam medidas que poderiam amenizar os problemas envolvendo superlotação, falta de profissionais e estrutura precária no serviço 24h.

Soluções paliativas, como a recente contratação de poucos médicos, não são capazes de diminuir a pressão sobre o serviço. No início do mês, os diretores técnico e geral do Postão colocaram seus cargos à disposição alegando falta de respostas da administração municipal para os problemas nos atendimentos. A situação alarmante, mais visível nos últimos meses - desde junho, quatro casos de supostas falhas no atendimento a pacientes que passam pelo local vieram a público, sendo três envolvendo mortes - fizeram com que o lugar fosse fiscalizado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) no mês passado. Um relatório minucioso da entidade, envolvendo estrutura e condições de trabalho, deve ser finalizado nesta semana e pode fazer com que o Postão tenha o trabalho médico interditado. A partir desse documento, o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público Estadual também não descartam medidas judiciais para melhorar o serviço.



Se comparado a outras cidades do país, que já registraram restrição de atendimentos em serviços semelhantes pelo SUS, o Postão estaria numa situação melhor. Contudo, o contexto atual em Caxias indica que falta pouco para o serviço mergulhar no caos: