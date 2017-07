Diretores do Pronto-Atendimento 24h, em Caxias, colocam cargos à disposição

Crise na saúde 07/07/2017 | 11h37 Atualizada em

Os diretores do Pronto-Atendimento 24h (Postão 24h), Aline Picolli e Gustavo Londero, que ocupam as funções de técnico e geral, respectivamente, colocaram seus cargos à disposição na manhã desta sexta-feira. A assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Saúde confirma que os médicos entregaram um documento para a titular da pasta, Deysi Piovesan. Ainda segundo a assessoria, foi solicitado aos diretores que permaneçam no cargo até que substitutos sejam encontrados para ocupar as funções. No entanto, não há prazo para que isso aconteça.

A secretaria não informa qual seria o motivo do pedido de saída, mas a crise na saúde da cidade e o problemas que estão ocorrendo no Pronto-Atendimento 24h, causados pela superlotação e falta de profissionais, são os principais indícios. No último final de semana, o Postão ficou sem médico pediatra entre a noite de sexta e a manhã de sábado. Segundo a diretora-executiva da Secretaria Municipal da Saúde, Ana Paula Grando Fonseca, o espaço ficou sem esta especialidade porque o médico adoeceu e a equipe não encontrou outro profissional para substitui-lo por ter sido avisada já no fim do dia.

Nesta quinta, motivados por denúncias, membros do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) realizaram uma série de vistorias em instituições de saúde de Caxias do Sul. Durante cerca de seis horas de inspeção, fiscais percorreram unidades básicas de saúde (UBSs), os hospitais Pompéia e Geral e o Pronto-Atendimento 24h. A situação do Postão foi considerada a mais preocupante e uma possível interdição ética, que proibiria a atuação de médicos, incluindo consultas, internações, cirurgias e demais procedimentos, não está descartada.Aline Picolli e Gustavo Londero não foram encontrados para explicarem o motivo do pedido de saída da direção do Pronto-Atendimento 24h.