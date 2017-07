Cremers deve entregar relatório sobre o Postão de Caxias ao MP até segunda

Após vistoria 27/07/2017 | 16h28 Atualizada em

Possível interdição do trabalho médico no serviço 24h não é descartada Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Mais de 20 dias após uma vistoria que percorreu unidades básicas de saúde (UBSs), os hospitais Pompéia e Geral e o Pronto-Atendimento 24h (Postão), em Caxias do Sul, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) deve entregar um relatório à Secretaria Municipal da Saúde, ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Ministério Público Estadual (MPE-RS). O documento deve ser encaminhado na sexta-feira e, segundo o presidente da entidade, Fernando Weber Matos, contém detalhes da inspeção feitas por fiscais, motivas por denúncias, no início do mês.

Matos não adianta o conteúdo do relatório alegando que os dados são sigiloso, mas, em função da situação preocupante no Postão, não descarta uma possível interdição ética, que proibiria a atuação de médicos, incluindo consultas, internações, cirurgias e demais procedimentos.

Procurados pela reportagem, o MPF e o MP Estadual afirmaram que aguardam pelo documento do Cremers para tomarem uma decisão em relação ao Pronto-Atendimento 24h. Não há prazo para que medidas sejam tomadas a partir do recebimento do relatório, mas, segundo Matos, o tempo para a reestruturação varia de acordo com a gravidade do problema apresentado:

— O prazo varia, mas é em torno de uma semana até 10 dias após a entrega deste documento.