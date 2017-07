Com termômetros negativos, Caxias do Sul registra menor temperatura do ano 

Clima 18/07/2017 | 11h21 Atualizada em

Caxias do Sul amanheceu nesta terça-feira com a menor temperatura registrada neste ano. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram -1,8°C no início da manhã. Além disso, os moradores que encaram o amanhecer gelado também puderam observar a geada forte que se formou na região.



Em Bento Gonçalves, os termômetros chegaram a -1,7°C; em Cambará do Sul, -2,3°C e em Vacaria, -3°C. A menor temperatura do Estado foi registrada em São José dos Ausentes com -4°C.



Segundo o Inmet, as máximas não devem ultrapassar os 10°C em Caxias do Sul durante o dia.