Cidades da Serra registram temperaturas próximas a 0ºC no início desta segunda-feira

O inverno chegou 17/07/2017 | 08h54

O calorzinho incomum para o inverno da Serra Gaúcha, registrado nos últimos dias, deu lugar ao frio intenso entre a tarde e a noite de domingo. Durante a madrugada, as temperaturas decaíram consideravelmente na região e chegaram próximo a 0ºC.

Conforme a Somar Meteorologia, o menor registro do Estado foi em São José dos Ausentes, que marcou 1,6ºC, com sensação térmica de - 6°C, por volta das 7h desta segunda-feira. Cambará do Sul registrou 2,1ºC e Vacaria 2,2ºC. Em Caxias do Sul, os termômetros da área central apontavam 2ºC no início da manhã. Já Bento Gonçalves marcou 3,3ºC.



Os flocos brancos, tão aguardados pelos moradores da Serra e pelos turistas, não estão descartados. Segundo as previsões da Somar, há possibilidade de neve ou chuva congelada a partir da tarde desta segunda e a madrugada de terça-feira, principalmente no Noroeste e na região serrana do Estado.

Em Caxias do Sul, as temperaturas não devem ultrapassar os 9ºC e tendem a decair no final da tarde e início da noite.