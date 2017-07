Cidades da Serra registram neve e chuva congelada nesta segunda-feira

Temperaturas baixas 17/07/2017 | 13h03 Atualizada em

A segunda-feira que começou com temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul teve registro de neve e chuva congelada. Segundo a Somar Meteorologia, a queda de pequenos flocos de gelo foi registrada em pontos de Canela, Gramado, Caxias do Sul e Palmeira das Missões, na região norte do Estado. Em cidades como Bento Gonçalves, Caseiros, Farroupilha, São Francisco de Paula, São Marcos e Nova Prata houve queda de chuva congelada.

Em Gramado, a neve pode ser observada por alguns minutos por volta das 13h. Os termômetros da cidade chegaram a marcar temperatura negativa, -2ºC, aproximadamente.

Ainda conforme a Somar, a frente fria avança durante a terça-feira, mas ainda há previsão de chuva para o Rio Grande do Sul. O frio segue e a possibilidade de geada continua, principalmente nas áreas mais altas da região.