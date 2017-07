Caxias é escolhida como futura sede de coordenação de cercamento eletrônico regional

Segurança 03/07/2017 | 20h33 Atualizada em

Prefeito Daniel Guerra (PRB) e secretário Municipal de Segurança, José Francisco Mallmann, recepcionaram representantes de outros sete municípios e do governo do Estado.

Representantes do governo do Estado e de oito municípios da região se reuniram nesta segunda no Salão Nobre da prefeitura de Caxias para definir a futura integração dos sistemas de monitoramento por câmeras, visando a implantação do chamado cercamento eletrônico.

As prefeituras de Caxias, Farroupilha, São Marcos, Flores da Cunha, Pinto Bandeira, Nova Pádua, Ipê e Nova Roma do Sul aguardam agora o encaminhamento do termo de cooperação por parte do Estado para formalizar o acordo e iniciar a articulação de implantação.



Após a apresentação do projeto, ficou definido que Caxias será a sede do sistema regional. Também foi sugerido que o prefeito Daniel Guerra (PRB) seja responsável pela coordenação geral.

— Temos hoje 137 municípios no Rio Grande do Sul com videomonitoramento. Porém, eles não interagem entre si. Sabemos que o crime não respeita divisas e pretendemos realizar, de maneira conjunta, um monitoramento mais efetivo — destaca o tenente-coronel Alexandre Aragon, coordenador do Sistema de Segurança Integrada com os Municípios (SIM/RS) da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

A ideia é unificar o modelo de sistema de vigilância para detectar, especialmente, roubos a veículos, quando frequentemente há deslocamento entre cidades. A tecnologia seria viabilizada por meio da combinação de softwares e bancos de dados utilizados pela Secretaria Estadual da Fazenda e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

— Esse projeto caiu como uma luva para nós. Já estamos implantando esse tipo de monitoramento em lombadas eletrônicas e esse modelo proposto aprimora ainda mais o nosso policiamento — ressalta o prefeito de Flores da Cunha, Lídio Scortegagna (PMDB).

A padronização dependerá da adaptação dos sistemas e possivelmente da aquisição de novos equipamentos em alguns municípios, caso não haja compatibilidade para a integração. Já existem emendas parlamentares previstas para custear o projeto.

A verba seria repassada por meio de equipamentos e softwares. No entanto, caso os recursos sejam insuficientes, as prefeituras precisarão articular formas de dividir os valores.