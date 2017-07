Bombeiros buscam mulher que teria caído de cânion em São José dos Ausentes

Resgate 04/07/2017 | 16h51 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros de Vacaria, com auxílio da corporação de Santa Catarina, trabalha no resgate de uma pessoa que caiu no cânion Monte Negro em São José dos Ausentes no fim da manhã desta terça-feira. Um helicóptero também participa do resgate.



Conforme informações do 5º Comando Regional do Corpo de Bombeiros, a vítima seria uma mulher que está presa nas pedras. Ela estaria consciente e conversando. A mulher teria caído enquanto brincava próximo ao cânion.



As informações sobre a idade da vítima ainda são desencontradas.



