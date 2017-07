Bancos de Alimentos e Vestuário de Caxias seguirão funcionando com servidores 

Servidores 10/07/2017 | 14h23 Atualizada em

Os Bancos de Alimentos e do Vestuário de Caxias do Sul seguirão funcionando com servidores do município. A definição jurídica ocorreu na última semana. Antes, havia uma dúvida sobre se os bancos passariam a funcionar com uma empresa contratada ou se através de convênio. Mas a decisão da prefeitura é seguir com os servidores concursados. Profissionais da prefeitura assumiram os serviços desde que o convênio com a Fundação Caxias terminou no final do mês passado. As informações são da Gaúcha Serra.



No Banco de Alimentos, há no momento três servidores cedidos pela Secretaria de Obras para ajudar com as operações de infraestrutura e armazenamento. A tendência, conforme a diretora de Segurança Alimentar da Prefeitura de Caxias, Maria de Lurdes Grison, é que esses servidores cedidos continuem no Banco. Segundo ela, são necessários ainda mais quatro servidores, já aprovados em concurso para a Secretaria de Orbas, e que serão chamados para atuar na armazenagem dos alimentos. A previsão é que isso ocorra até o final de julho.

O restante da equipe é composta por duas nutricionistas, uma das quais gerencia o banco; também há dois agentes administrativos e um técnico agrícola, todos servidores concursados.

O Banco do Vestuário também continuará com os servidores do município. No momento, o Banco é gerenciado por uma servidora da Secretaria de Desenvolvimento e conta com dois estagiários da pasta. Mais dois técnicos para recepção e separação dos tecidos ainda serão incorporados à equipe como CCs. Conforme o secretário Carlos Heinen, os cursos oferecidos no Banco do Vestuário também continuarão normalmente.