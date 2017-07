Administrador assume direção-geral do Pronto-Atendimento 24h de Caxias do Sul na segunda-feira

Crise na saúde 08/07/2017 | 10h54 Atualizada em

Diretores técnico e geral do Postão colocaram seus cargos à disposição na manhã desta sexta-feira

Diretores técnico e geral do Postão colocaram seus cargos à disposição na manhã desta sexta-feira Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

O administrador José Francisco Perossi Flores vai substituir o médico Gustavo Londero na direção-geral do Pronto-Atendimento 24h (Postão 24h) de Caxias do Sul. A troca foi anunciada ainda na sexta-feira, após Londero pedir para deixar o cargo. As informações são da Gaúcha Serra.

Flores tem formação em administração hospitalar, administração de empresas, foi administrador executivo de diversos hospitais e atuou na prefeitura de Guaíba. De janeiro a junho deste ano, respondeu pela direção-geral da Farmácia do Ipam. Ele assume o pronto-atendimento na segunda-feira.

A médica Aline Piccoli, diretora-técnica do postão, também solicitou o desligamento da função. Conforme a secretária da Saúde, Deysi Piovesan, o nome para substituí-la ainda está em avaliação. Este cargo exige a formação em medicina. À secretária, os diretores justificaram que a saída ocorre em função da dificuldade em fechar escalas. O entendimento é que a legislação municipal dificulta que o processo de reposição seja ágil. No final de semana passado, o pronto-atendimento ficou sem pediatra entre a noite de sexta e a manhã de sábado.

A saída ocorre em meio à greve de médicos da rede pública, em que aumentam as reclamações de superlotação no Postão 24 horas, embora a Secretaria da Saúde diga que os patamares de atendimento estão próximos de outros anos.