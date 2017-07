Acidente envolve Uno e Versailles na BR-470, em Garibaldi

Trânsito 09/07/2017 | 19h17 Atualizada em

Um acidente de trânsito ocorrido por volta das 18h15min deste domingo no km 228,5 da BR-470, próximo ao trevo da Fenachamp, em Garibaldi, chegou a interromper o tráfego na via, porém sem deixar feridos.



Segundo os bombeiros voluntários de Garibaldi, a informação inicial era de que haveria vítimas presas nos veículos — um Uno, que capotou, e um Versailles —, por isso a rodovia foi trancada e o tráfego, desviado pelo trevo.



Entretanto, constatou-se que tanto o condutor do Versailles quanto o casal que estava no Uno escaparam sem ferimentos. Assim, o trânsito foi liberado novamente.