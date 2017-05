Vestibular de inverno da FSG está com inscrições abertas

Inscrições 03/05/2017 | 18h34 Atualizada em

O Centro Universitário da Serra Gaúcha iniciou o período de inscrições para o processo seletivo de inverno. Ao todo, são oferecidas vagas em 50 cursos de graduação, sendo 30 em Caxias, dez em Bento Gonçalves e dez a distância.



O prazo para se cadastrar prossegue até 10 de junho. O procedimento pode ser realizado presencialmente, ou pelo site fsg.br. Há a cobrança de taxa de R$ 30, ou R$ 15 para treineiros. A prova ocorre no dia 11 de junho em Caxias e Bento.



Leia mais:

FSG adquire laboratório de pesquisa para cursos de Engenharia Mecânica e Arquitetura e Urbanismo



Para esta edição, as novidades são os cursos presencial de Gastronomia em Caxias do Sul, e a distância para Educação Física Licenciatura, Engenharia de Produção e Ciências Contábeis.



Odontologia



No dia 20 de maio ocorre vestibular exclusivo para Odontologia. Para esse curso as inscrições seguem até o dia 19 deste mês.