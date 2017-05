Motoristas morrem em colisão entre dois carros no Vale do Caí

Trânsito 04/05/2017 | 09h16 Atualizada em

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na estrada que liga os municípios de Tupandi e Harmonia, no Vale do Caí, na noite da quarta-feira. Conforme a Brigada Militar, o acidente ocorreu próximo de uma curva, em um trecho de pouca iluminação, onde a via é de pista simples. As informações são da Rádio Gaúcha.



As vítimas foram identificadas como Bianca Schneider, 26 anos, moradora de Bom Princípio, que dirigia um Fiat Uno, e André Luiz Rambo, morador de Tupandi, que dirigia uma Ecosport. Foi necessário reforço de unidades de Bombeiros da região para retirar os corpos dos veículos. Não havia nenhum passageiro.

A hipótese dos policiais é de que um dos motoristas vinha conduzindo o carro pelo meio da via e o outro fez a curva em alta velocidade, causando a colisão frontal.