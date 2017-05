Morre em Caxias do Sul a Irmã Maria Paniz

Gente 04/05/2017 | 15h04 Atualizada em

Morreu na manhã desta quinta-feira em Caxias do Sul a Irmã Maria Apollonia Paniz aos 90 anos. A religiosa ficou conhecida no município pelos inúmeros trabalhos sociais nos quais ela esteve envolvida durante a sua vida.



Irmã Maria era reconhecida por ter uma sensibilidade particular com os menos favorecidos, dedicando assistência às famílias e idosos. Um dos seus trabalhos mais conhecidos foi desenvolvido na Comunidade das Irmãs Murialdinas, no bairro Santa Fé. Além de visitas e orientação familiar, ela participava de atividades de instrutora em arte culinária e costura para adolescentes e funcionárias do Centro de Promoção, no mesmo bairro. A religiosa ainda ministrava cursos para as mães da Zona Norte.

Irmã Maria atuou por mais de 12 anos na Pastoral da Dignidade da Mulher. Nos últimos tempos, apesar de ter passado por sérios problemas de saúde, continuou como agente de pastoral. O seu trabalho social foi reconhecido em maio de 2000, quando ela recebeu, em Turim, na Itália, o Prêmio Internacional Leonardo Murialdo, em reconhecimento por uma vida dedicada à juventude. Em maio de 2012, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, entregou a ela o troféu Mulher Cidadã pela categoria de defesa dos direitos humanos da mulher e combate à violência.



Em 2014, Irmã Maria se mudou para o Centro Social Padre João Schiavo, em Fazenda Souza, para cuidar da saúde.



A religiosa é velada na Capela Mortuária das Irmãs Murialdinas, em Fazenda Souza. O sepultamento está marcado para as 17h desta quinta-feira no cemitério da mesma comunidade.