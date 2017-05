Incêndio atinge cinco residências em São Marcos 

Fogo 03/05/2017 | 08h26 Atualizada em

Um incêndio destruiu cinco casas e outra parcialmente na madrugada desta quarta-feira nas proximidades do Morro do Calvário, na área central de São Marcos. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros trabalharam nos rescaldos até as 6h45min. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o primeiro chamado foi às 3h25min. Uma casa pegou fogo e as chamas se alastravam para outras residências na Rua Raimundo Pessini. Por falta de horas extras e de pessoal, o quartel dos bombeiros de São Marcos só atende das 8h às 20h. Fora desse horário, quem atende às ligações de emergência é um motorista, servidor do município. Esse motorista entra em contato com o quartel de Vacaria, que é responsável por atender São Marcos quando a unidade está fechada. Vacaria fica a cerca de 80 quilômetros de São Marcos.



Os bombeiros de Vacaria chegaram por volta das 4h15min. Também houve apoio do quartel do bairro Cruzeiro, de Caxias do Sul. O quartel do Cruzeiro também chegou a ficar fechado por falta de horas extras e efetivo. Os bombeiros de São Marcos também apoiaram no atendimento. Alguns foram chamados em casa por moradores.

Foto: Prefeitura de São Marcos / Divulgação