Esquadrilha da Fumaça faz show nesta segunda-feira em Bento Gonçalves

Espetáculo 01/05/2017 | 08h01 Atualizada em

Os aviões da Esquadrilha da Fumaça darão rasantes em Bento Gonçalves, na tarde desta segunda-feira. Em comemoração aos 70 anos do Aeroclube de Bento Gonçalves e 50 anos da Fenavinho, os aviadores se apresentarão pela primeira vez fora de uma base aérea no sul do país com as aeronaves modelo A-29 Super Tucano. A apresentação marca também o aniversário de 65 anos da Esquadrilha da Fumaça.





Leia mais

Confira o que abre e o que fecha no feriado do Dia do Trabalho em Caxias



A comunidade poderá acompanhar a demonstração de forma gratuita no Aeródromo Municipal. Serão 35 minutos de espetáculo, que começa às 15h30min. De acordo com os organizadores, os portões abrem às 14h, e o acesso deverá ser pela Rua Armindo Franzoni, no bairro São Vendelino.

A Esquadrilha da Fumaça pertence à Força Aérea Brasileira (FAB) e tem o objetivo de promover a aviação por meio de demonstrações, por isso é também chamada de Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA).