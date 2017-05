Defensor Público-Geral do Estado apresenta planejamento estratégico em Caxias

Novidade 04/05/2017 | 16h10 Atualizada em

Com o objetivo de atender a população da melhor forma, a Defensoria Pública do Estado elencou metas e objetivos em um planejamento estratégico que será apresentado hoje em Caxias do Sul. As diretrizes, que valerão até 2021, serão mostradas na Serra pelo defensor público-geral do Estado, Cristiano Vieira Heerdt, às 9h, no Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG). O evento será fechado para agentes e servidores das comarcas de Bento Gonçalves, Bom Jesus, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Nova Prata, Taquara, Vacaria e Veranópolis.

O planejamento estratégico é uma das ações do Projeto de Modernização Institucional (PMI) da Defensoria Pública do RS, que tem como objetivo principal reduzir a exclusão social por meio da ampliação do acesso ao Sistema de Justiça.