Confira a lista de falecimentos desta quinta-feira

Obituário 04/05/2017

CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

- Eroni de Oliveira Pinto, 64. Sepultado quarta-feira no Cemitério dos Santos Anjos.

- Nely Paulina Lucatelli, 79. Sepultada quarta-feira no Cemitério Público.

Capelas São Francisco

- José Luiz Rodrigues dos Santos, 85. Sepultamento quinta-feira , às 9h, no cemitério do bairro de Lourdes.

Memorial São José

- Norberto Borges Vieira, 61. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público de Campestre da Serra.

- Vera Hortencia Mossi, 63. Sepultamento quinta-feira, às 10h, no Cemitério Parque.



Memorial Crematório São José

- Iris Fochesato Kaiser, 79. Cremada quarta-feira .

- Luiz Merlini, 56. Cremado quarta-feira .

SÃO MARCOS

Capela São José

- Elso Dal Lago, 70. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público.

- Francisco Lopes dos Santos, 60. Sepultado quarta-feira no cemitério do bairro São Judas Tadeu.

- Sergio Ricardo Velho, 37. Sepultado quarta-feira no cemitério do bairro São Judas Tadeu.

- Zenita Moraes, 70. Sepultada quarta-feira no cemitério do bairro São Judas Tadeu.