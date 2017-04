Vereadores de Caxias aprovam Voto de Congratulação a jornalista do Pioneiro pela reportagem "Olhai Por Nós"

Câmara 26/04/2017 | 17h48 Atualizada em

A Câmara de Caxias do Sul aprovou na Sessão Ordinária desta quarta-feira, por unanimidade, o Voto de Congratulação ao jornalista do Pioneiro Andrei Andrade pela reportagem Olhai Por Nós, publicada na edição do fim de semana. A homenagem foi proposta pelo vereador Rafael Bueno (PDT).

— São doze páginas em que o jornalista fez um retrato preciso das mortes da nossa juventude. Mais de 380 vidas foram ceifadas, de jovens até 25 anos. Ele fez, então, o diagnóstico desse cenário triste, caótico que vem assassinando e exterminando a nossa juventude, principalmente a nossa juventude pobre, negra e de periferia — afirmou Bueno em sua comunicação.



A reportagem tem como mote os 10 anos de atuação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social em Caxias do Sul, e analisa onde o município avançou ou não no combate à criminalidade, além de contar histórias de vítimas da violência. Neste período, 385 jovens foram assassinado, sendo 124 deles na Zona Norte, a região que mais sofre com o crime.