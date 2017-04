Sem representação, greve dos médicos, em Caxias do Sul, pode ser considerada ilegal

Impasse no SUS 25/04/2017 | 19h24 Atualizada em

Desde quinta-feira passada, quando a 5ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul decidiu que o Sindicato dos Médicos deveria se afastar das negociações entre a categoria e a prefeitura, os médicos estão sem representação para o movimento que está na segunda semana. Até terça à noite, ninguém havia procurado a prefeitura e nem o Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindiserv) para conversar. Uma médica que integrava a comissão de negociação foi procurada pelo Pioneiro, mas não quis se manifestar.



Leia mais

Prefeitura de Caxias não descarta contratar novos médicos após paralisação

Durante paralisação dos médicos em Caxias, Samu pode ser acionado para atender casos de emergência em UBS



Para o procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT) Roger Ballejo Villarinho, se o movimento não está sendo conduzido por algum agente ou entidade representativa, ele automaticamente se torna ilegítimo. Neste caso, o empregador dos participantes da paralisação, a prefeitura, tem como aplicar medidas disciplinares punitivas:

— Se a greve não tem um representante, ela se torna um ato de insubordinação. Agora caberia ao município a adoção de providências.

A procuradora-geral adjunta do município, Ana Cláudia Doleys Schittler, garante que o poder público discutirá, provavelmente nesta quarta, medidas que poderão ser tomadas em função da falta de representantes nessa terceira greve da categoria médica neste ano. A primeira ação estudada, segundo ela, será a abertura de processo administrativo disciplinar contra os participantes do movimento. A prefeitura também aguarda uma liminar da Justiça a partir de uma ação que foi ingressada na quarta passada pedindo a ilegalidade da greve.



Desde o dia 17, quando os médicos iniciaram a terceira paralisação do ano na cidade, 6.967 consultas deixaram de ser realizadas nas 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no Centro Especializado de Saúde (CES) e no Cais Mental. Se a paralisação continuar afetando o atendimento à saúde, considerado serviço essencial, Villarinho adianta que a prefeitura, se não tomar medidas, pode acabar respondendo por isso à Justiça.

Na decisão da 5ª Vara do Trabalho, o Sindicato dos Médicos deveria se afastar das negociações sob pena de multa diária de R$ 50 mil. A determinação também diz que "qualquer ato do Sindicato dos Médicos que configure representação da classe médica durante a paralisação" também será punido com multa de R$ 100 mil. Na semana passada, o Sindicato afirmou que recorreria da decisão.





dicato afirmou que recorreria da decisão.