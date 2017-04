Secretário do Meio Ambiente de Farroupilha sofre acidente em trevo da RSC-453

Trânsito 23/04/2017 | 11h20 Atualizada em

O secretário de Meio Ambiente de Farroupilha, Rudmar Elbio da Silva, se envolveu em um acidente de trânsito na tarde de sábado. Ele estava em uma motocicleta e fazia o retorno no Km 118 da RSC-453 quando foi atingido por um caminhão com placas de Carlos Barbosa. Silva foi atendido no Hospital São Carlos e, posteriormente, transferido para o Hospital da Unimed em Caxias do Sul.

De acordo com as informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente ocorreu por volta das 15h15min no trevo Santa Rita. O caminhão se deslocava em direção a Garibaldi. Silva foi socorrido pelo Samu com ferimentos nos membros e na cabeça.