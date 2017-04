Projeto que regulamenta o Uber deve ser encaminhado à Câmara de Caxias na próxima semana

Transporte 21/04/2017 | 14h22 Atualizada em

O projeto de regulamentação de aplicativos de transporte individual de passageiros, como o Uber, deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul na próxima semana. O prazo foi estipulado pela Secretaria de Trânsito após uma reunião com o Ministério Público (MP) na tarde desta quinta-feira em que a minuta do texto foi apresentada pela Procuradoria-Geral do Município (PGM).

O encontro ocorreu no último dia do prazo dado pelo MP para que uma proposta fosse apresentada. Antes da reunião havia dúvida por parte do município se a tramitação do projeto poderia ter início, já que o Congresso Nacional discute uma nova lei que altera o entendimento a respeito do serviço. De acordo com o texto aprovado na Câmara dos Deputados, os aplicativos podem ser considerados serviços públicos, como táxis, e não particulares, como são tratados atualmente. O projeto, no entanto, precisa passar pelo Senado.

Segundo o secretário de Trânsito, Cristiano de Abreu Soares, o titular da 2º Promotoria de Justiça Especializada, Adrio Gelatti, recomendou o envio do projeto para a Câmara de Vereadores porque não há previsão para votação da lei federal pelo senadores.Nos próximos dias o texto vai passar por uma avaliação final na Procuradoria-Geral do Município e depois será encaminhado para a Secretaria de Governo. O passo seguinte é a assinatura do prefeito, que envia o texto ao legislativo. Os pontos abordados na minuta não foram revelados pelo secretário.