Primeira onda de frio aquece setor hoteleiro nos Campos de Cima da Serra

Turismo 28/04/2017 | 20h46 Atualizada em

A temperatura mais baixa do anunciado dia mais frio do ano (até o momento) foi registrada no município de Vacaria, onde os termômetros constataram – 0,8°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Além dos vacarienses, moradores de São José dos Ausentes, que saíram de casa na manhã de sexta-feira, também precisaram reforçar as camadas de roupa para enfrentar um frio de zero grau. Nos demais municípios dos Campos de Cima da Serra, o clima se manteve abaixo dos 3ºC, com sensações térmicas próximas ou abaixo do zero. A geada também foi elemento predominante nas paisagens da região.



E a situação não deve mudar muito para os próximos dias. Previsões indicam que pelo menos até a quarta-feira, as mínimas em toda a Serra devem se manter abaixo dos 10°C.



Apesar de temporária, a frente fria em pleno outono é comemorada pelo setor de hotelaria. Já nos primeiros dias de baixa temperatura da semana, a demanda por hotéis e pousadas foi intensa, principalmente nos municípios de São José dos Ausentes e Cambará do Sul. Ambos já registram ocupação máxima até o feriado do Dia do Trabalho.

— Todos nossos estabelecimentos já estão lotados. Acabamos sendo beneficiados pela crise, pois as pessoas que antes viajavam até para outros países acabam optando pela nossa região, por representar um gasto bem menor — informa a secretária de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de São José dos Ausentes, Aline Maria Trindade Ramos.

Ela comenta ainda ter sido notado maior interesse das pessoas em explorar as paisagens de cânions nos últimos anos, o que, ressalta, sugerir a possibilidade de a região se articular para divulgar em conjunto o potencial das cidades.

— Percebo uma boa disposição de Bom Jesus em estabelecer uma parceria. Pretendemos agora propor o mesmo para Cambará do Sul — destaca a secretária que acredita que a integração ajudaria a baratear a participação de representantes em eventos que divulgam roteiros turísticos.