Prefeitura estuda alterar local de feira de agricultores no centro de Caxias

O motivo é a limitação na estrutura do local, com pouco espaço para manobra e estacionamento dos caminhões

A prefeitura de Caxias do Sul estuda alterar o local do Ponto de Safra que atualmente ocorre na Rua Bento Gonçalves, no centro da cidade, na quadra entre as ruas Dr. Montaury e Marquês do Herval. O motivo é a limitação na estrutura do local, com pouco espaço para manobra e estacionamento dos caminhões, o que acaba interferindo no trânsito do trecho em períodos de mais movimento.

O coordenador do Ponto de Safra, Ramon Sirtole, explica que ainda não há uma definição sobre a mudança - que está em análise pela secretaria da Agricultura - e ressalta que as feiras, de qualquer forma, seguirão acontecendo.

O Ponto de Safra também ocorre em dois outros locais, na rua Moreira César e na rua Treze de Maio. Caxias do Sul ainda tem outras feiras de agricultores em diferentes bairros. A diferença do Ponto de Safra é que cada produto é vendido ao preço fixo de R$ 2, com variação das quantidades conforme cotação semanal.

Ao todo, cerca de 60 associações de produtores participam em sistema de rodízio no Ponto de Safra, que ocorre todas as sextas-feiras das 5h às 16h. Cada associação tem ao menos cinco agricultores, que se revezam nas atividades relativas às feiras, como o tabelamento dos produtos, transporte e a venda em si. O Ponto de Safra tem hoje espaço para 28 bancas na Moreira César, 24 na Bento Gonçalves e 13 na Treze de Maio. Com exceção das bananas, todos os demais gêneros comercializados são produzidos em Caxias do Sul.