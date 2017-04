Prefeitura de Caxias sugere que índios fiquem na Rua Dr. Montaury 

Comércio 25/04/2017 | 12h08 Atualizada em

Reunião nesta semana entre prefeitura de Caxias do Sul e indígenas definiu que os cinco pontos de comercialização na Avenida Júlio de Castilhos, definidos em acordo anterior, seguem valendo enquanto novos locais estão sendo definidos. A secretária do Urbanismo, Mirangela Rossi, disse que a ideia é trabalhar um novo ponto no período de transição e a sugestão é que seja na Rua Dr. Montaury, entre a Júlio e a Pinheiro Machado, nas proximidades da chamada parada do Ópera. As informações são da Gaúcha Serra.



A cacique Silvana Krentanh disse que a proposta da prefeitura será avaliada mas que ainda precisará reunir a tribo para discutir o assunto. A secretária também aguarda outras sugestões dos indígenas de pontos diferentes e que sejam permitidos pela legislação municipal.

Segundo Mirangela, uma nova reunião foi marcada para o dia 1º de junho, depois do encontro que os indígenas da Serra terão com representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Gramado. Enquanto isso, a prefeitura pretende identificar os comerciantes com crachá e estudar outras propostas.