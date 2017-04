Pré-Romaria reúne condutores de Mortor-Homes em Caxias do Sul

CARAVAGGIO 28/04/2017 | 08h30 Atualizada em

Condutores de motor-homes da região, de outros Estados e até mesmo de países vizinhos são esperados neste sábado na pré-romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Esta é a 5ª edição do evento e, embora os organizadores não tenham uma expectativa de quantas pessoas devem participar, o número vem crescendo. Enquanto a primeira edição reuniu cerca de 28 veículos, no ano passado 86 motor-homes realizaram o percurso.



A concentração se inicia hoje, a partir das 14h, nos Pavilhões da Festa da Uva, onde o grupo realiza um jantar de confraternização e passa a noite. Às 9h de sábado, os participantes seguem em romaria em busca da benção no santuário. O industriário Manoel Hoffmann, 61 anos, um dos organizadores que deu início ao evento com o objetivo de renovar a fé para vencer uma situação familiar complicada, comemora a realização de mais uma edição.



— A Nossa Senhora de Caravaggio é muito reconhecida, principalmente por causa do Tite e do Felipão. Então, já recebemos gente da Argentina, Uruguai, Mato Grosso e outros lugares. Alguns vêm somente a passeio, mas a maioria chega com muita devoção, para fazer pedidos ou agradecer.



O grupo também arrecada alimentos não-perecíveis que serão doados à paróquia para serem repassados a alguma entidade beneficente. A 138ª Romaria de Caravaggio ocorre entre os dias 26 e 28 de maio.



CALENDÁRIO

Próximas pré-romarias

Dia 06/05 – 9ª Pré-romaria dos Carros Antigos

Dia 13/05 – 24ª Pré-romaria Cavalgada da Fé

Dia 13/05 – 10ª Pré-romaria dos Jipeiros

Dia 20/05 – 8ª Pré-romaria caminhada e Corrida da Fé

Dia 20/05 – 39ª Pré-Romaria dos Motociclistas

Dia 27/05 – 4ª



Romaria da Juventude

A 3ª Pré-romaria das Crianças também é atração em Farroupilha neste sábado. A concentração da garotada será às 14h, no início da Avenida Dom José Barea, em Caravaggio. Após, a caminhada até o santuário, a menina será abençoada numa celebração especial.