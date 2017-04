Mínimas na Serra devem se manter abaixo dos 10°C até a próxima semana

Que frio 27/04/2017 | 20h28 Atualizada em

No início desta semana, roupas leves. Quanta diferença. Desde a manhã desta quinta-feira, só se vê gente nas ruas com touca, cachecol e jaquetão. Pudera, foi o primeiro grande frio do ano em Caxias do Sul e região. A onda gelada deve continuar.



Embora o pico mais baixo dos termômetros esteja previsto para esta sexta-feira, as mínimas não devem ultrapassar os 10°C até a metade da próxima semana na região. E isso que estamos apenas no outono.



Como é tradição, os Campos de Cima da Serra serão contemplados com dias, digamos, mais congelantes. São José dos Ausentes pode registrar até -1°C hoje, segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para a Somar Meteorologia, a temperatura deve atingir mínimo de zero grau em Ausentes. Para Caxias, as mínimas devem ficar entre 3ºC e 4°C.



— As temperaturas amenas devem voltar só na metade da semana que vem, conforme as máximas se elevem gradualmente com a perda da intensidade da massa de ar frio — informa a meteorologista da Somar Meteorologia, Graziella Rezende.



As temperaturas tendem a ser mais moderadas durante à tarde, porém, a sensação de frio deve prevalecer com a incidência de ventos. Geadas devem ser registradas pontualmente.



Nesta quinta-feira, Bom Jesus foi o município com maior frio no Estado, registrando 1,8°C, seguido de São José dos Ausentes, com 1,9°C. Já Caxias teve como temperatura mínima 5,8°C.