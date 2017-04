Mal súbito ou falha mecânica podem ter ocasionado queda de veículo em Arroio Dal Bó, em Caxias

Fatalidade 24/04/2017 | 18h06 Atualizada em

As circunstâncias do acidente que matou Gilvane Roberto dos Santos, 45, intrigam as autoridades.

Ele conduzia uma caminhonete EcoSport pela Rua Antônio Zanini, no bairro São José, quando chegou ao fim da via e acabou caindo com o veículo no Arroio Dal Bó. O acidente teria ocorrido ainda no domingo, mas somente na manhã desta segunda-feira é que populares perceberam a situação e acionaram a Brigada Militar. Ao chegar no local, PMs encontraram Santos já sem vida.

O corpo permanecia dentro do carro, e estava sem o cinto de segurança. No final da tarde desta segunda, o DML informou que a morte foi causada por afogamento, asfixia e traumatismo craniano. Portanto, o impacto da queda e o fato de a cabeça de Gilvane ter sido encontrada imersa na água, foram fatores que resultaram no óbito.

Ainda assim, para a Polícia Civil restam dúvidas do que teria ocasionado a fatalidade.

- Após alcançar o fim da rua o veículo percorreu alguns metros de vegetação fechada, por isso não está claro porque o condutor não impediu a queda. Estamos no aguardo de laudos que indiquem possível mal súbito ou até falha mecânica para explicar o acidente - comenta o delegado plantonista que atendeu a ocorrência, Caio Márcio Fernandes.



Serão realizados também exames de toxicologia e alcoolemia que possam apontar possíveis substâncias ingeridas que tenham alterado as noções cognitivas do motorista.

No veículo foi encontrada uma lata de cerveja que não seria o suficiente para justificar um possível estado de embriaguez.

O fato de não haver testemunhas também dificulta a confirmação do horário que a tragédia teria ocorrido. Policiais chegaram ao local por volta das 9h30, porém, análises iniciais apontavam que a morte teria acontecido horas antes.