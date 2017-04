Inusitado 30/04/2017 | 16h05 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal e a equipe ambiental da Brigada Militar realizaram na tarde deste domingo a captura de um macaco no interior de uma residência às margens da BR-116, próxima do Hospital Geral no bairro Presidente Vargas, em Caxias do Sul.

Leia as últimas notícias do Pioneiro

O animal teria surgido de repente e surpreendido os moradores. Não há suspeita da origem do animal. Em nota, a PRF informou o procedimento e assegurou que o macaco será solto em seu habitat natural.