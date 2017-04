Daer prevê começar manutenção asfáltica da RS-122 entre Caxias e Farroupilha em maio

Infraestrutura 21/04/2017 | 15h35 Atualizada em

O Daer prevê começar a manutenção asfáltica da RS-122 e da RS-453, entre Caxias e Farroupilha, na primeira quinzena de maio. O trabalho vai ser realizado pela Encopav, uma das contratadas para a conserva de rodovias atendidas pela Superintendência Regional do Daer em Bento Gonçalves.

De acordo com a autarquia, as equipes estão priorizando os serviços mais urgentes. Embora tenha menos buracos em relação ao ano passado, o trecho entre Caxias e Farroupilha apresenta deformidades.Um dos pontos com problemas é o km 69 em frente à empresa Menon, onde havia um buraco que causava transtorno aos motoristas. A Encopav também já realizou o trabalho de roçada na rodovia.