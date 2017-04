Confira o que abre e o que fecha no feriado do Dia do Trabalho em Caxias

Serviço 30/04/2017 | 13h50 Atualizada em

O feriado do Dia do Trabalho vai limitar as atividades do serviço público e do comércio caxiense. Conforme orientação de sindicatos representativos, lojas e estabelecimentos varejistas só poderão funcionar com atendimento de proprietários. Desta forma, supermercados como Carrefour, Big e Zaffari estarão fechados.



Confira abaixo o que abre e o que fecha em Caxias do Sul:

SHOPPINGS

— Iguatemi: as lojas têm abertura opcional. A praça de alimentação funciona das 11h às 22h. O Parque Encantado abre das 12h às 20h. O GNC Cinemas tem programação das 12h30min às 22h.

— San Pelegrino: as lojas têm abertura opcional das 14h às 20h. A praça de alimentação atende das 10h às 22h. O cinema tem programação das 13h às 22h.

— Martcenter: fechado.

— Prataviera: apenas o Restaurante Vivacce estará aberto das 11h às 14h30min.— Triches: fechado.

— Serra Caxias: fechado.

— Caxias Plaza: fechado.

MERCADOS



:: não abrem. Para verificação de possíveis estabelecimentos que optaram por funcionar sem mão de obra de funcionários, o próprio local deve ser contatado.

SERVIÇOS PÚBLICOS

:: Guarda Municipal: atende apenas no plantão, pelo telefone 153.

:: Samae: plantão pelo telefone 115.

:: Codeca: a equipe da varrição realizará serviços durante o feriado na área central do município, priorizando Avenida Júlio de Castilhos, Rua Sinimbu e Estação Férrea. Também fará limpeza urbana nos trechos que vão desde a rua Os 18 do Forte até o campo do Esporte Clube Juventude e da BR-116 até a rua Teixeira Mendes. Na área onde há contêineres, a coleta orgânica funcionará normalmente em todos os turnos. Já a coleta seletiva funcionará apenas na área central de Caxias do Sul. Serão realizadas as coletas orgânicas nas Colônias 4ª Légua e Colônia de Fazenda Souza-Vila Oliva, conforme o cronograma das segundas-feiras.

:: Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade: equipe de semáforos e fiscalização de trânsito de plantão pelo 118. No dia 01/05 haverá bloqueio da Rua Plácido de Castro entre a 13 de Maio e a Santos Dumont (proximidades da Maesa) para o evento Dia do Trabalho na Maesa.

:: Agricultura: mantém plantão de fiscalização de abates.

:: Fundação de Assistência Social: plantão pelo telefone 98401.5710.

:: Conselho Tutelar: plantão nos celulares 98408.0066 e 99104.7982.

:: Alô, Caxias: não haverá atendimento pelo fone 156. Reclamações podem ser informadas no site caxias.rs.gov.br (link Ouvidoria Geral e Acesso à Informação).

:: Secretaria da Saúde: expediente normal no Pronto-Atendimento 24 Horas, CAPS Reviver, Central de Exames, Samu, Serviço Residencial Terapêutico e Central de Regulação de Leitos. O Hemocs funcionará em regime de plantão para distribuição de sangue aos hospitais. As unidades básicas de saúde estarão fechadas.

:: Obras e Serviços Públicos: plantão pelo telefone 98434.6870.

:: Farmácias do Ipam: a matriz tem atendimento normal. A filial, na Rua Alfredo Chaves, não abre no feriado.

:: Secretaria da Cultura: todos os museus estarão fechados na segunda. O Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, onde funcionam Galeria de Artes, Sala de Cinema Ulysses Geremia e Café Zarabatana, estará aberto a partir das 15h. A Galeria de Artes abre às 16h. A Casa da Cultura estará fechada.

:: Secretaria de Esporte e Lazer: o campo municipal no bairro Cinquentenário estará fechado no feriado.