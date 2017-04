Confira a lista de falecimentos deste sábado

Obituário 21/04/2017 | 14h48 Atualizada em

CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Libera Bellaver, 67. Sepultado sexta-feira no Cemitério Público.

- Odila Cardoso Rizzon, 89. Sepultado sexta-feira no cemitério de São Luis da 6ª Légua.

Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Honorina Perosso Girardi, 71. Sepultada sexta-feira no Cemitério Público.

- Maria Celita Pessoa, 85. Sepultada sexta-feira no Cemitério Público.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Alcidio Baron, 88. Sepultado sexta-feira no Cemitério Público.

- Ivanor Selli, 63. Sepultado sexta-feira no cemitério de Ana Rech.

- Terezinha de Souza Moraes. Sepultamento neste sábado, às 09, no Cemitério dos Santos Anjos.

FARROUPILHA

Capela São José

(54) 3261.1100

- Olga Thereza Perini De Col, 83. Sepultada sexta-feira no Cemitério de São José Linha Palmeiro.

FLORES DA CUNHA

Funerária CCR

(54) 3292.5445

- Bruno Lusa, 59. Sepultamento hoje, às 10, no Cemitério Público.

VACARIA

Funerária Lovato

(54) 3231.1370

- Antonio Gilmar Placchi Batista, 57. Sepultado



HISTÓRIA

Gema Trentin, 56 anos, foi criada em Otávio Rocha, onde ainda jovem iniciou o envolvimento com a comunidade. No início da década de 1980, destacou-se por liderar movimento que incentivou a construção do Monumento do Centenário de Otávio Rocha, que em 2017, completou 35 anos de inauguração.



Gema ainda trabalhou em rádios voltadas a localidades do interior de Flores da Cunha e atuou como conselheira tutelar do município durante quatro anos. Ela faleceu no dia 16 de abril após sofrer complicações de uma doença rara com a qual lutava há vários anos.



Amigos e entes queridos são convidados a participar da missa de sétimo dia de falecimento neste sábado, às 18h, e no domingo, 23, às 9h, na Igreja Matriz de Otávio Rocha.