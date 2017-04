Confira a lista de falecimentos desta segunda-feira

Obituário 30/04/2017 | 10h31 Atualizada em

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

- Leo Rodrique Barbosa, 67. Sepultamento hoje às 9h, no Cemitério Publico Municipal



CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011



- Iolanda Scopel Scariot, 87. Sepultamento ocorre às 9h desta segunda-feira no cemitério de Ana Rech.

- Geraldo Favretto, 58. Sepultado domingo no Cemitério de São Luis da 6ª Légua.

- Mercedes Sipp, 77. Sepultada domingo Cemitério dos Santos Anjos.

- Normelio Pretto, 86. Sepultado domingo no Cemitério de Lourdes.



Capelas São Francisco

(54) 3223.2511



- Ana Maria Cassini, 58. Sepultada domingo no Cemitério Público Municipal.

- Maria de Borba Oliveira, 61. Sepultada domingo no Cemitério dos Santos Anjos.

- Maria Izaura de Andrade, 91. Sepultada domingo no Cemitério Capão da Erva de Vila Seca.



Memorial São José

(54) 3028.8888



- Fabiana Rumor Leite Alves, 40. Sepultamento às 11h desta segunda-feira no Cemitério Público Municipal.

- Angelina dos Santos, 76. Sepultamento às 10h desta segunda-feira no Cemitério Público Municipal.

- Tiago Datsch Fischer, 36. Sepultado domingo no Cemitério Público de Caxias do Sul.

- Anna Carrad D´Arrigo, 90. Sepultada domingo no Cemitério de São Romédio.

- Maria Zanette Grigol, 92. Sepultada domingo Cemitério de Cotiporã.

FARROUPILHA

Capela São José

(54) 3261.1100

- Eliane Cortelletti (Nane), 58. Sepultada domingo no Cemitério Público Municipal.

- Menilde Correa Alves Da Silva, 86. Sepultada domingo no Cemitério Público Municipal.

NOVA PRATA

Funerária Dequigiovanni

(54) 3242.1519

- Carmen Guedes de Oliveira (Kika), 86. Sepultada domingo no Cemitério Municipal de Nova Prata.