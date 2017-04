Confira a lista de falecimentos desta quinta-feira

Obituário 27/04/2017 | 06h30 Atualizada em

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

- Lourdes Longhi Chini, 79. Sepultada quarta-feira no Cemitério Público Central.



CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Chirlei de Freitas Foletto, 40. Sepultada quarta-feira no Cemitério Público de Ijuí.

- Eva Teresinha Ferreira dos Santos, 54. Sepultada quarta-feira no Cemitério Público.

Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- José Prigol, 71. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público.

- Mario Dominick Palhano dos Santos da Silva, quatro meses. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público.

- Osmar Cardoso Mesquita, 76. Sepultado quarta-feira no Cemitério dos Santos Anjos.

- Rodrigo Alves Pereira, 35. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público.

- Zefiro Adelino Menin, 98. Sepultamento quinta-feira, às 10h, no cemitério de São Luiz da 6ª Légua.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Luiz Antônio Galvani, 72. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público Municipal de Ipê.



Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Ernay Ott Ulrich, 83. Cremado quarta-feira.

- Lívia Costa da Rosa, 2. Cremada quarta-feira.

- Mara Rubia Weyh, 56. Cremada quarta-feira.

- Terezinha de Jesus Machado Cavallini, 87. Cremada quarta-feira.

FARROUPILHA

Capela São José

(54) 3261.1100

- Abel Domingos Pandolfi, 69. Sepultado quarta-feira no cemitério de Capela Santa Juliana.

- Idalino Marcante, 58. Sepultado quarta-feira no Cemitério Municipal Nova Vicenza.

- Jerônimo Kubiak, 59. Sepultado quarta-feira no cemitério de Linha Caçador.

-Manoel Acedino Anastácio, 78. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público.

- Pedro Caetano Zucco, 92. Sepultado ontem no Cemitério Municipal Nova Vicenza.

FLORES DA CUNHA

Funerária CCR

(54) 3292.5445

- Laís Lorenzet Dalsasso, um dia. Sepultada quarta-feira no Cemitério de Villa Segredo, em Ipê.

SÃO MARCOS

Capela São José

(54) 3291.1559

- Ana Maria Zampieri Ribeiro do Amaral, 65. Sepultada quarta-feira no Cemitério Público.

- João Ademar Rizzo, 72. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público.

HISTÓRIA

Ivo Masotti, 85 anos, nasceu e viveu junto à comunidade de Nossa Senhora do Rosário, onde sempre foi muito atuante.

Casado com Inês Boff, teve cinco filhos: Ivan,Ivaldo Ivanete, Ivandro e Ivana. Após 15 anos, ficou viúvo. Casou-se com Hermides Vivam e viveram juntos por 42 anos. Se destacou por ser uma pessoa bondosa, carinhosa, honesta, por gostar muito de crianças e por ajudar a todos. Ivo faleceu no dia 21 em consequência de um problema de saúde.

As lembranças dos bons momentos vividos juntos confortam a família no momento da dor.

A missa de sétimo dia de falecimento ocorre hoje, às 19h30min, na igreja da comunidade Nossa Senhora do Rosário.